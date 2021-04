UEFA vai banir clubes que participem na Superliga europeia

A criação de uma Superliga europeia de futebol foi este domingo anunciada por 12 dos principais clubes de Espanha, Inglaterra e Itália, que pretendem desenvolver uma competição de elite, concorrente da Liga dos Campeões, em oposição à UEFA.

A UEFA excluirá os clubes que integrem uma eventual Superliga europeia de futebol, e que tomará "todas as medidas necessárias, a nível judicial e desportivo" para inviabilizar a criação de um "projeto cínico". Disse contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países, para combater a criação da Superliga europeia, depois de "ter tomado conhecimento que alguns clubes ingleses, espanhóis e italianos poderão estar a planear" o seu desenvolvimento.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, "uniram-se na qualidade de clubes fundadores" da Superliga.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, criticou este domingo a possível criação da Superliga europeia, considerando que "colocaria em causa todos os alicerces" da modalidade.

O comissário europeu Margaritis Schinas afirmou esta segunda-feira que a União Europeia deve defender "um modelo europeu de desporto baseado na diversidade e na inclusão", opondo-se por isso ao projeto de criação de uma Superliga europeia anunciada por 12 clubes. Schinas sublinha que "não há margem" para que o modelo europeu de desporto "seja reservado aos poucos clubes ricos e poderosos", acrescentando que estes clubes "querem cortar as ligações com tudo aquilo que as associações representam", referindo-se às "ligas nacionais [de futebol], promoções e despromoções, e apoio ao futebol amador".