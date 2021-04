Jorge Correa vai deixar o Marítimo no final da temporada.

O médio argentino está em fim de contrato e não vai renovar com a equipa da Madeira. O jogador de 28 anos tem equipas interessadas na contratação a custo zero, onde terá um salário muito superior ao que aufere no Marítimo.

Corre cumpre a quarta temporada no clube da ilha da Madeira. Esta época foi utilizado em vinte novo jogos, não apontando qualquer golo.