Repórter de imagem da TVI foi agredido no momento em que Pinto da Costa se dirigia aos jornalistas

No final do jogo um repórter de imagem da TVI foi agredido por um empresário de futebol, no momento em que Pinto da Costa se dirigia aos jornalistas.

A GNR esteve no local e identificou o agressor.

Liga e Federação Portuguesa de Futebol já repudiaram a agressão e manifestaram solidariedade ao repórter de imagem da TVI.

Segundo a TVI, Vítor Baía, que também estava no local, apresentou um pedido de desculpas pelo sucedido em nome do clube.

Veja também: