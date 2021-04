Pedro Pinho, agente de futebol, é considerado uma pessoa discreta e com grande ligação ao FC Porto

Pedro Pinho entrou no mundo do futebol através da ligação priveligiada que tinha com o fundo de investimento Doyen. A transferência de Brahimi para o FC Porto foi o primeiro negócio do agente.

No presente atua no mercado de transferências através de três empresas, a PP Sports, a Number One e a Pesarp. Foi sócio de Alexandre Pinto da Costa noutra, a Energy Soccer, mas em 2016 os sócios seguiram rumos diferentes.

Pinho comprou a parte do filho do presidente do FC Porto e transformou-a na atual PP Sports. Desde aí Pedro Pinho tornou-se presença assídua no Estádio do Dragão, até esteve envolvido no negócio da venda dos direitos televisivos entre os dragões e a Altice.

Tem entrada priveligiada no estádio e no parque automóvel reservado à estrutura portista, além disso usufrui de acesso direto ao gabinete da administração da SAD. Tudo isto, porque Pedro Pinho é um dos homens de confiança de Pinto da Costa.

