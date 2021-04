Pinto da Costa critica intervenções públicas que condenaram agressões em Moreira de Cónegos

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Pedro Pinho, após agredir um repórter de imagem da TVI, e suspendeu preventivamente o agente por 20 dias.

Dois dias depois dos incidentes no parque de estacionamento do Moreirense, Pinto da Costa esteve no Porto Canal, onde apresentou a sua versão do acontecimento.

O presidente portista, que estava a poucos metros de Pedro Pinho e do repórter de imagem da TVI, diz que não viu qualquer agressão. O dirigente vai mais longe e diz mesmo: "Não vi ainda nenhuma imagem em que se veja Pedro Pinho a agredir aquele senhor".

Pinto da Costa critica as várias intervenções públicas que condenaram o incidente e acrescenta que o repórter de imagem da TVI não podia estar no local.