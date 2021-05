Rúben Amorim suspenso por seis dias

EM ATUALIZAÇÃO

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, foi suspenso por seis dias, informou o clube de Alvalade em comunicado. O técnico vai, assim, falhar o jogo frente ao Rio Ave.

"Passados seis meses sobre a data em que foram proferidas, o Conselho de Disciplina (CD) deliberou suspender Rúben Amorim por este ter expressado, no dia 17/10/2020, declarações em que, comentando a sua expulsão, se referiu à dualidade de critérios usada, por não ter sido igualmente expulso alguém que integrava o banco adversário – do FC Porto – e que havia assumido comportamento semelhante ao que o CD agora lhe imputa", começa por referir o comunicado do Sporting.