Rúben Amorim admite que a Champions era um objetivo mas avisa que os leões vão "sofrer muito"

O Sporting venceu, esta quarta-feira, o Rio Ave por 2-0. No final do jogo, Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, mostrou confiança de que a equipa consiga evitar a despromoção. Já Rúben Amorim, treinador leonino, elogiou a equipa e mostrou-se feliz com o apuramento para a Liga dos Campeões.

“Em relação à Champions: era um objetivo do clube, sabíamos que ia ser muito difícil. Para o ano vamos jogar a melhor e a maior competição da Europa”, disse o Rúben Amorim, acrescentando que é importante admitir que a equipa vai "sofrer muito".

O treinador do Rio Ave afirmou que “a equipa não se sentiu confortável com o resultado”, mas mostrou-se otimista, dizendo que “o desconforto tem de se transformar em energia”