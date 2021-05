O entusiasmo dos adeptos em torno da equipa do Sporting é cada vez maior.

Depois do apoio sentido em Vila do Conde, milhares de adeptos juntaram-se de madrugada perto do Estádio José Alvalade para receber a equipa em clima de festa do título.

Cânticos, pirotecnia e um forte contingente policial receberam a equipa em Lisboa. Há ainda o registo de alguns desacatos.

Mesmo sem adeptos nos estádios, o lema "onde vai um vão todos", implementado por Rúben Amorim, está sempre presente.