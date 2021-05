Centenas de adeptos festejaram a vitória do Sporting junto ao Estádio dos Arcos

Depois da vitória frente ao Rio Ave, centenas de adeptos do Sporting festejaram em clima de euforia junto ao Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. O momento alto foi a saída do autocarro do clube de Alvalade.

Perante a presença da polícia, os adeptos manifestaram apoio à equipa e pediram o título de campeões nacionais. As celebrações tiveram inclusive direito a fogo de artifício. O Sporting está a 4 pontos de se sagrar campeão, algo que não acontece há 19 anos.

Os "leões" não perdem há 31 jogos, um feito que nenhuma outra equipa de qualquer clube tinha conseguido na história da prova.

O Sporting bateu, esta quarta-feira, o recorde da I Liga de futebol de jogos consecutivos sem perder na mesma época, ao chegar aos 31 com um triunfo no reduto do Rio Ave (2-0), na 31.ª ronda da edição 2020/21.

Com 24 vitórias e sete empates, o conjunto de Rúben Amorim logrou o que nenhuma outra equipa de qualquer clube tinha conseguido na história da prova, sendo que esta é apenas a 26.ª vez, em 87 edições, que a prova tem mais de 30 rondas.