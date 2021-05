Já é oficial, Moussa Marega assinou contrato com o Al-Hilal. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou este domingo a contratação do avançado maliano que estava em final de contrato com o FC Porto.

Marega sai a custo zero do Dragão e assina um contrato de três épocas com o clube da Arábia Saudita.

Marega chegou ao FC Porto em 2016, por 3,8 milhões de euros. Pelos “dragões” marcou 72 golos, foi campeão nacional duas vezes, e leva uma Taça de Portugal e uma Supertaça no palmarés.