Euro 2020. Vertonghen, do Benfica, Witsel e Hazard nos convocados da Bélgica

O defesa Jan Vertonghen, do Benfica, faz parte dos convocados da Bélgica para a fase final do Euro 2020 de futebol, numa lista em que também estão Axel Witsel e Eden Hazard, revelou esta segunda-feira o selecionador Roberto Martinez.

Vertonghen, central de 34 anos, que chegou esta temporada ao clube lisboeta, integra as escolhas do técnico espanhol, assim como Witsel, antigo jogador do Benfica, e Hazard, apesar dos problemas físicos que ambos tiveram durante toda a época.

Witsel, agora no Borussia Dortmund, foi operado a uma rutura no tendão de Aquiles em janeiro e está em processo de recuperação, não tendo atuado mais esta época ao serviço do emblema germânico.

"Com a possibilidade de convocar 26 jogadores, posso correr o risco de chamar o Witsel. É um jogador único e espero contar com ele", afirmou Roberto Martinez, em conferência de imprensa.

Hazard apenas fez 21 jogos esta temporada pelo Real Madrid e tem demonstrado vários problemas físicos desde que assinou pelo clube espanhol. Em duas épocas, o avançado alinhou num total de 43 encontros.

De fora ficou o médio Marouane Fellaini, jogador que representou a Bélgica pela última vez no Mundial de 2018, na Rússia, tendo sido 'riscado' por Martinez desde que decidiu atuar no campeonato chinês.

Destaque ainda para as inclusões de Kevin De Bruyne, campeão inglês no Manchester City, e Romelu Lukaku, campeão italiano no Inter Milão, as duas principais referências dos 'diabos vermelhos'.

A lista final dos 26 convocados tem que ser oficializada na UEFA, no máximo, até 1 de junho e Roberto Martinez divulgou igualmente um conjunto de 11 jogadores de reserva, que poderão ser chamados caso haja alguma baixa.

Na fase final do Euro 2020, a Bélgica vai defrontar a Rússia (12 de junho), a Dinamarca (17 de junho) e a Finlândia (21 de junho), no Grupo B.

O próximo Europeu, no qual a seleção portuguesa defende o título e que foi adiado em um ano devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades.