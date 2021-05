Fernando Santos não dá como certa ausência de Ronaldo no Euro 2024

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, deixou esta quinta-feira entreaberta a possibilidade de Cristiano Ronaldo, de 36 anos, se manter na seleção até ao Euro 2024.

Fernando Santos, que falava em conferência de imprensa após a divulgação dos 26 futebolistas convocados, deu como exemplo o caso do guarda-redes Buffon, companheiro de Cristiano Ronaldo nos italianos da Juventus e que conquistou a Taça de Itália, com 42 anos, mas não só.

"Não sei se será o último europeu dele. Com o Cristiano não sei se podemos pensar assim. Ele é uma máquina e que cuida dele próprio como atleta. Recentemente vimos um jogador de 42 anos conquista da Taça de Itália, está certo que é guarda-redes, mas... Eu também tive a honra de jogar com o José Torres, com 42 anos, no Estoril Praia", relembrou.

Para já, certa é a presença de Cristiano Ronaldo no Europeu de 2020, que se realiza em 11 cidades de 11 países diferentes e que decorre de 11 de junho a 11 de julho, e, ao que tudo indica, no Mundial de 2022, no Qatar, caso Portugal consiga o apuramento. Depois, tudo pode acontecer.

"Para o Cristiano Ronaldo é sempre difícil pensar nisso, porque aquilo é uma máquina. Ele tem muito cuidado em todos os aspetos, principalmente a cuidar de si próprio. Vai depender muito dele. Acredito que vai estar no próximo Mundial (2022). Depois, se vai estar no próximo europeu, daqui três anos, depende dele, da sua motivação. Não sei responder de forma concreta a essa pergunta", concluiu.

Cristiano Ronaldo foi hoje chamado por Portugal para uma 11.ª fase final de uma grande competição.

O 'capitão' da seleção lusa, que conta 173 jogos e 103 golos na seleção 'AA', vai 'capitanear' a equipa, repetindo as presenças nos Europeus de 2004, 2008, 2012 e 2016, nos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018, mais a Taça das Confederações de 2017 e a Liga das Nações de 2019.

Portugal inicia a concentração a 27 de maio, e integra o Grupo F do Euro2020, onde defrontará Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).