Euro2020. “Estamos perante um lote de convocados excecional”

O selecionador português de futebol, anunciou esta quinta-feira a lista de 26 convocados para a fase final do Euro 2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19. No Jornal da Noite, David Borges e Rui Santos analisam as escolha de Fernando Santos.

“Eu acho que nós temos, provavelmente, o melhor lote de convocados – eu não queria dizer desde sempre, porque nós tivemos realmente grandes jogadores em grandes diferentes momentos da vida da seleção nacional – mas temos, por exemplo, em relação a 2016, um lote de jogadores convocados que é de qualidade superior”, disse o comentador Rui Santos.

Em relação à novidade na lista – o sportinguista Pedro Gonçalves – David Borges considera que é uma convocatória óbvia.

“Surpreendeu-me o facto de muitos terem posto em dúvida a possibilidade de ele ser convocado. Não havia nenhuma dúvida. O melhor marcador do campeonato português e o talento mais emergente desta temporada. Tinha de estar na seleção e está”, afirma.

Sobre a presença de alguns atletas mais velhos, como William Carvalho, Danilo ou João Moutinho, Rui Santos sublinha que “Fernando Santos dá muita importância à família e a seleção é uma família”.