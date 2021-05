SIC vai transmitir estreia de Portugal no Euro 2020

A Seleção Portuguesa estreia-se no Euro 2020 na SIC, no dia 15 de junho, frente à Hungria. Os três canais generalistas SIC, RTP e TVI vão partilhar os direitos de transmissão do torneio em sinal aberto.

A SIC aposta na qualidade e na competitividade, tendo assegurado os direitos de exibição dos seguintes jogos:

Hungria x Portugal – dia 15 de junho às 17:00;

Inglaterra x Escócia – dia 18 de junho às 20:00;

Jogo dos oitavos de final – dia 26 de junho;

Jogo dos oitavos de final – dia 27 ou 29 de junho;

Jogo dos quartos de final – dia 2 ou 3 de julho.

A estação do grupo IMPRESA volta assim a transmitir jogos da fase final do Campeonato Europeu, em que Portugal defende o seu título de campeão.

Em antena, na informação, a SIC e a SIC Notícias preparam operações especiais.

Na informação, a SIC aposta numa forte equipa de enviados aos vários locais do Euro, numa acompanhamento com grande destaque no Primeiro Jornal e Jornal da Noite e nas emissões do Diário do Euro na SIC Notícias, além de um acompanhamento diário da seleção feito no Instagram do canal líder de informação.

No entretenimento, vários programas vão celebrar a Seleção e o Euro. César Mourão vai conduzir novos programas especiais do “Terra Nossa”, dedicados aos nossos jogadores, e estão a ser preparadas várias emissões especiais do ‘daytime’, como no “Domingão” ou “Casa Feliz”.