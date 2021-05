Euro2020. Thomas Müller e Mats Hummels regressam aos convocados da Alemanha

Os futebolistas Mats Hummels (Borussia Dortmund) e Thomas Müller (Bayern Munique) estão de regresso à seleção alemã, integrando a lista esta quarta-feira divulgada de 26 convocados para a fase final do Euro2020, na qual defrontará Portugal no grupo F.

O selecionador alemão, Joachim Löw, deixou de contar com os dois veteranos jogadores ainda em 2018, após a deceção no Mundial2018 e na Liga das Nações, com a seleção germânica a ser eliminada nas duas competições ainda na fase de grupos.

"No momento foi a decisão certa [de abdicar de Hummels e Müller], queríamos impulsionar a renovação e dar tempo de jogo aos mais jovens. Mas agora devemos recorrer a eles, sobretudo depois da grande época que fizeram", justificou Löw.

Müller, avançado, de 31 anos, que não joga pela Alemanha desde 19 de novembro de 2018, num empate com os Países Baixos (2-2), na Liga das Nações, marcou 11 golos e efetuou 21 assistências para ajudar o Bayern Munique esta época a chegar ao nono título alemão consecutivo.

Já Mats Hummels, defesa central, de 32 anos, que contabiliza 70 internacionalizações, regressou nos últimos dois anos ao Borussia Dortmund e ajudou a equipa a vencer a Taça da Alemanha e a qualificar-se para a Liga dos Campeões.

Em contrapartida, Jérôme Boateng, que tinha igualmente sido afastado após o Mundial e a Liga das Nações, não foi chamado para o Euro2020, competição que decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho, depois ter sido adiada por um ano devido à pandemia de covid-19.

Alemanha e Portugal têm ainda como adversárias a campeã mundial França e a Hungria, estando os jogos do grupo F marcados para Budapeste e Munique.