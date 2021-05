Os 26 convocados para a fase final do Euro 2020

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anunciou esta quinta-feira a alargada lista de 26 convocados para a fase final do Euro 2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19.

Os 26 convocados:

António Lopes

Rui Patrício

Rui Silva

João Cancelo

Nélson Semedo

José Fonte

Pepe

Rúben Dias

Nuno Mendes

Raphael Guerreiro

Danilo Pereira

João Palhinha

Rúben Neves

Bruno Fernandes

João Moutinho

Renato Sanches

Sérgio Oliveira

William Carvalho

Pedro Gonçalves

André Silva

Bernardo Silva

Cristiano Ronaldo

Diogo Jota

Gonçalo Guedes

João Félix

Rafa

De fora, ficaram nomes que foram importantes para Portugal em anos recentes, nomeadamente João Mário, Nani ou Ricardo Quaresma e Éder, autor do golo mais importante de Portugal, o que valeu em 2016 a conquista do campeonato da Europa, na final com a França.

A fase final do Euro2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países, e Portugal integra o Grupo F, defrontando sucessivamente Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).

SIC vai transmitir estreia de Portugal no Euro 2020

A Seleção Portuguesa estreia-se no Euro 2020 na SIC, no dia 15 de junho, frente à Hungria. Os três canais generalistas SIC, RTP e TVI vão partilhar os direitos de transmissão do torneio em sinal aberto.

A SIC aposta na qualidade e na competitividade, tendo assegurado os direitos de exibição dos seguintes jogos:

Hungria x Portugal – dia 15 de junho às 17:00;

Inglaterra x Escócia – dia 18 de junho às 20:00;

Jogo dos oitavos de final – dia 26 de junho;

Jogo dos oitavos de final – dia 27 ou 29 de junho;

Jogo dos quartos de final – dia 2 ou 3 de julho.

A estação do grupo IMPRESA volta assim a transmitir jogos da fase final do Campeonato Europeu, em que Portugal defende o seu título de campeão.