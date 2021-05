Pedro Gonçalves sagra-se o melhor marcador do campeonato

Depois do campeonato, também é do Sporting que sai o melhor marcador do campeonato de futebol. Pedro Gonçalves marcou o 23.º golo na competição e ultrapassou o benfiquista Seferovic. Há 25 anos que um jogador português não alcançava esse feito.

A decisão ficou para o último jogo do campeonato. Quando o Sporting entrava em campo para defrontar o Marítimo, ainda Seferovic, o avançado do Benfica, liderava a lista de melhores marcadores com 22 golos.

Mas Pote, com o primeiro hat-trick da carreira, fez o 23.º golo no campeonato e tornou-se o primeiro médio a conquistar o prémio. No final do jogo, Rúben Amorim disse que Pote justificou o investimento feito pelo Sporting, quando o contratou por 6,5 milhões de euros ao Famalicão.

O treinador sublinhou ainda que um negócio criticado – em que o Famalicão ficará com 50% de uma transferência futura do jogador – acabou por resultar na contratação do melhor marcador do campeonato.

Há 25 anos que este galardão fugia dos pés de um jogador português. O último a vencer tinha sido Domingos Paciência, na época de 95/96, quando representava o FC Porto.