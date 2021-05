Rali de Portugal: Dani Sordo lidera após primeiras três especiais dominadas pela Hyundai

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) lidera o Rali de Portugal após as primeiras três das oito especiais previstas para hoje, primeiro dia de competição, que está a ser dominado pela Hyundai.

Sordo, que chegou à liderança no segundo troço cronometrado, em Góis, chegou à pausa matinal com o tempo de 33.58,5 minutos e 6,7 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o estónio Ott Tanäk (Hyundai i20), que foi o primeiro líder do rali.

O belga Thierry Neuville (Hyundai) fecha os lugares do pódio, a 10 segundos do líder.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) é o quarto classificado, já a 17,6 segundos de Sordo, com o surpreendente japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) em quinto, a 19 segundos.

O líder do campeonato, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) tem sido prejudicado pelo facto de ter de abrir a pista, estando já em oitavo, a 31 segundos do primeiro lugar, atrás de duas jovens promessas, o francês Adrien Fourmaux (Ford Fiesta), que é sexto, a 23,6, e o finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), sétimo, a 26,1.

Tanak venceu o primeiro troço do dia, na Lousã, com Sordo a impor-se nos dois seguintes, em Góis e Arganil.

A generalidade dos pilotos da frente optou por montar pneus macios, rodando com apenas um suplente duro.

Hoje, os pilotos ainda enfrentam mais cinco troços cronometrados, repetindo os três da manhã, em Lousã, Góis e Arganil, antes da estreia do regressado troço de Mortágua, finalizando o dia com a superespecial em Baltar.