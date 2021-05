Final da Champions no Dragão. Plano da PSP não prevê “bolhas de segurança”

Os adeptos ingleses que estão no Porto para assistir à final da Liga dos Campeões, este sábado no Dragão, vão poder circular pela cidade. O plano da PSP não prevê "bolhas de segurança" para evitar contacto com a população local.

Os adeptos ingleses do Manchester City e do Chelsea que já começaram a chegar ao Porto são tratados como qualquer turista na cidade. A PSP vai estar atenta a todas as movimentações, mas evita falar em "bolha de segurança" imposta pela pandemia.

De Inglaterra viajaram oito elementos da polícia inglesa, habituados a lidar com os adeptos dos dois clubes. Há semelhança do que aconteceu em outras finais, esperam um comportamento ordeiro também na cidade do Porto.

Chelsea e Manchester City vão reunir na invicta mais de 15 mil adeptos do futebol inglês. A PSP está preparada para intervir e até antecipar qualquer incidente. O trânsito no centro da cidade e nas imediações do estádio do Dragão vai estar condicionado já a partir desta sexta-feira.