Confrontos no Porto marcam véspera da final da Liga dos Campeões

Pela segunda vez, a polícia foi obrigada a sair à rua com um efetivo musculado para controlar o entusiasmo e euforia dos adeptos ingleses, no Porto. Muitos deles vão assistir presencialmente à final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão.

O distanciamento e o uso de máscara foram ignorados e os bares da cidade optaram por fechar mais cedo.

A dimensão dos convívios tornou-os praticamente incontroláveis e nos momentos de confronto entre adeptos foi necessária a intervenção da PSP. Várias acessos e avenidas foram condicionados.

Os vários episódios de confrontos obrigaram a PSP a reforçar o efetivo nas principais áreas de aglomeração de pessoas.

A final da Liga dos Campeões realiza-se este sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, entre o Manchester City e o Chelsea. Nas bancadas, vão estar 16.500 adeptos, o que correspondente a 33% da lotação do estádio.

Esta é uma decisão que o presidente do PSD e ex-autarca do Porto não entende. Rui Rio deixou críticas à presença de público no jogo.