Momentos de tensão no Porto. PSP teve de intervir para controlar centenas de adeptos ingleses

É o segundo dia de ânimos exaltados entre adeptos ingleses no Porto e a polícia. A PSP teve de intervir para tentar controlar as centenas de pessoas que se concentraram junto da Ribeira.

O distanciamento e o uso de máscara estão a ser ignorados e os bares da cidade optaram por fechar mais cedo.

Já durante o dia, centenas de adeptos ingleses invadiram a zona ribeirinha e entre muita cerveja e cânticos, deixaram esquecidas as regras de segurança. A polícia foi também obrigada a intervir, no final da tarde.

O incumprimento do uso obrigatório de máscara e do distanciamento social começou a fazer-se notar a meio da tarde desta sexta-feira, numa altura em que a zona das esplanadas estava repleta de adeptos em festa.

A final da Liga dos Campeões realiza-se este sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, entre o Manchester City e o Chelsea.

A operação de segurança da PSP para a final da Liga dos Campeões

A PSP e a Câmara do Porto anunciaram esta sexta-feira à tarde que montaram uma a operação de segurança.

A final da Liga dos Campeões trouxe milhares de ingleses à cidade do Porto. Para que tudo corra pelo melhor, a PSP montou uma operação de segurança.

Há dois pontos de encontro para os adeptos que vão ao Estádio. Na Alfândega devem reunir-se os fãs do Manchester City e na Avenida dos Aliados concentram-se os adeptos do Chelsea.

Para entrar nestas zonas é preciso ter bilhete para o jogo e apresentar um teste negativo à covid-19. As autoridades vão revistar os adeptos e mais perto da hora do jogo vão encaminha-los para o estádio.

A partir desse momento, a Alfândega e os Aliados convertem-se em fan zones, disponíveis para ingleses sem bilhete, que aí vão poder assistir ao jogo em ecrãs gigantes.

A segurança reforçada também se vai sentir noutros pontos da cidade.

A final da Champions começa às 20:00. Em caso de prolongamento e penáltis, a partida pode estender-se para lá das 22:30, hora a que os estabelecimentos comerciais têm de fechar.

A PSP e Câmara Municipal do Porto apelam a que todos cumpram as medidas de segurança, até porque na atual situação de calamidade não há lugar a exceções.