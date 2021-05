Final da Champions. Esperada a chegada de mais adeptos ingleses até sábado

Está marcada para esta sexta-feira a chegada, ao aeroporto do Porto, de mais 27 voos vindos do Reino Unido com adeptos britânicos que querem assistir à final da Liga dos Campeões.

Muitos não têm bilhete para o estádio do Dragão e vêm apenas para faze a festa.

Segundo a Ana - Aeroportos de Portugal, ao longo do dia vão aterrar no Porto quase 30 aviões vindos do Reino Unido. Só 16.500 adeptos podem entrar no estádio do Dragão para verem a final.

Segundo a PSP, no sábado chegarão outros 80 voos com adeptos vindos do Reino Unido. E ainda há que contar com os aviões que vão aterrar noutros aeroportos nacionais com grupos que depois seguirão para o Porto de comboio, autocarros e carros alugados.