Final da Champions. Polícia reforça efetivo nos locais de maior concentração de adeptos

Dezenas de adeptos ingleses envolveram-se em provocações e confrontos no Porto na quinta-feira. A polícia não fez detenções, mas já reforçou o efetivo nos locais de maior concentração de adeptos.

A noite de quinta-feira no Porto foi de confrontos entre adeptos ingleses. Os bares fecharam às 22:30 e os primeiros desacatos começaram junto à Estação de São Bento.

Depois da polícia intervir, a confusão instalou-se na Ribeira do Porto. Alegadamente um adepto do Chelsea atirou uma cadeira a um rival do Manchester City. Não houve detenções, mas dos confrontos resultou um ferido ligeiro que recebeu assistência médica no local.

A PSP reforçou o efetivo nas principais áreas de aglomeração de adeptos ingleses. O azul do Manchester City e do Chelsea vai pintar a zona ribeirinha da cidade e a Avenida dos Aliados nos próximos três dias.