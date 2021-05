Liga dos Campeões. Porto poderá receber 200 adeptos de risco

As autoridades estimam que haja cerca de 200 adeptos do Manchester City e do Chelsea considerados de risco na final da Liga dos Campeões, que se vai realizar este sábado, no Estádio do Dragão.



Tratam-se de adeptos que estão proibidos de entrar em recintos desportivos pela Justiça britânica, por mau comportamento.

Segundo o jornal Expresso, são esperados mais de dois mil apoiantes sem bilhete para o jogo. Ainda de acordo com o semanário, os adeptos vão ficar alojadas em hotéis do Porto entre 27 e 30 de maio.

Para assistir ao jogo na cidade invicta, vai ser necessário apresentar uma prova de vacinação ou um teste negativo à covid-19.