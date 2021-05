A 29 de maio, o Porto recebe pela primeira vez a final de uma competição europeia de clubes. Manchester City e Chelsea vão jogar no Estádio do Dragão com 12 mil adeptos nas bancadas.

O setor hoteleiro está a beneficiar com a decisão e alguns hotéis da cidade já têm mesmo a lotação esgotada.

De acordo com o setor, o mês de maio está a ser "bom" para a retoma da hotelaria no norte do país, devido a eventos como a Cimeira Social, o Rali de Portugal e a final da Liga dos Campeões.