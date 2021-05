Final da Champions no Porto deverá resultar na emissão de 5 mil toneladas de gases poluentes

A realização da final da Liga dos Campeões, no Porto, deverá resultar na emissão de mais de cinco mil toneladas de gases poluentes.

A Associação ZERO lamenta a realização do evento em Portugal e diz que a UEFA deveria dar seguimento às políticas ambientais europeias.

Agendada para o final do mês, a final da Champions vai ser jogada entre duas equipas inglesas no Estádio do Dragão.

A deslocação das equipas e dos adeptos poderá resultar na emissão de mais de cinco mil toneladas de gases poluentes. De acordo com as contas da Associação ZERO, são emitidos 440 quilos de dióxido de carbono por cada passageiro que viaje em classe económica de Londres para Portugal.

Para a Associação ZERO, a realização do evento em Portugal deveria ter sido evitada. O setor da aviação, um dos mais poluentes, é responsável por perto de 5% do aquecimento.