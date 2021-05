Entre festejos e muita cerveja, adeptos ingleses não cumprem regras de segurança no Porto

Centenas de adeptos ingleses invadiram esta sexta-feira a zona Ribeirinha da cidade do Porto e entre muita cerveja e cânticos, deixaram esquecidas as regras de segurança e a polícia foi mesmo obrigada a intervir já no final da tarde.

O incumprimento do uso obrigatório de máscara e o distanciamento social começou a fazer-se notar a meio da tarde desta sexta-feira, numa altura em qUe a zona das esplanadas estava repleta de adeptos em festa.

Nem todos os ingleses presentes conseguiram bilhete para assistir à final da Liga dos Campeões, mas ainda assim viajaram até Portugal, na esperança de celebrar uma vitória.

A situação de bolha é recomendada pela UEFA, mas não é obrigatória e, por isso, o espaço aéreo foi aberto aos turistas, permitindo que qualquer pessoa apanhasse um voo para o Porto.

Depois dos confrontos de quinta-feira à noite, a PSP reforçou o efetivo nas principais áreas de aglomeração de pessoas. Os proprietários dos bares, habituados a noites europeias do futebol, já sabem como lidar com os adeptos ingleses.

Hoje chegaram mais de duas dezenas de voos, vindos de Londres e de Manchester amanhã irão aterrar em Portugal cerca de 40 aviões.

A final entre o Chelsea e o Manchester City, joga-se este sábado. O Estádio do Dragão terá um terço dos lugares ocupados.