Albufeira está na rota para a final da Champions. Rua da Oura enche com turistas britânicos

Ao contrário do que tinha acontecido na quarta-feira, na noite de quinta-feira, em Albufeira, na altura do fecho dos bares, não se registaram problemas com os adeptos de futebol britânicos.

À hora de fecho dos bares, a GNR reforçou o patrulhamento, porque na véspera foi preciso separar à força dois pequenos grupos de adeptos.

Nem todos os adeptos vão trocar o Algarve pelo futebol. Quem ficar vai continuar debaixo de olho das autoridades. O encerramento dos bares às 22:30 e o uso da máscara para quem não está sentado é uma obrigação.