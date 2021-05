Final da Champions. Adeptos só podem aceder aos “fan meeting points” com teste negativo

A PSP explicou, em conferência de imprensa, quais as regras para a final da Liga dos Campeões no Porto. Haverá dois locais específicos na cidade para os adeptos de cada clube e a entrada nesses locais será feita mediante a apresentação de um teste negativo à covid-19.

A Alfândega do Porto recebe os adeptos do Manchester City e a Praça dos Aliados os do Chelsea, não sendo permitida a mistura de adeptos. A PSP informa que entre as 08:00 e as 18:00 estas duas zonas estarão abertas em exclusivo para adeptos com bilhete para o jogo e teste negativo.

A partir das 18:30, os “fan meeting points” abrem portas a outros adeptos ingleses, mesmo aqueles que não tenham bilhete para o jogo, desde que apresentem teste covid-19 negativo. Nestes locais haverá ecrãs gigantes e será permitido o consumo moderado de bebidas.