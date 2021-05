Liga dos Campeões. Em dia de final, todos os caminhos vão dar ao Porto

Milhares de adeptos do Manchester City e do Chelsea estão nas ruas do Porto, em dia de final da Liga dos Campeões. Na zona da Ribeira, foram registados, este sábado à tarde, mais incidentes, que obrigaram uma vez mais à intervenção da polícia.

A Proteção Civil apelou, através de mensagens para o telemóvel, às pessoas na Área Metropolitana do Porto (AMP) que cumpram as regras de segurança contra a pandemia de covid-19, indicou este sábado fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

"Covid-19: Cumpra regras de segurança. Use sempre máscara. Mantenha distancia social. Proibido consumir álcool via publica / Info: covid19estamoson.gov.pt /ANEPC", lê-se no 'sms' que está a circular desde cerca das 12:00 na AMP.

O Presidente da República também abordou a presença de adeptos ingleses no Porto, sublinhando a necessidade de "um discurso que as pessoas percebam".