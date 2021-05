"Use sempre máscara. Mantenha distancia social". Proteção Civil apela ao cumprimento das regras no Porto

A Proteção Civil apelou, através de mensagens para o telemóvel, às pessoas na Área Metropolitana do Porto (AMP) que cumpram as regras de segurança contra a pandemia de covid-19, indicou hoje fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

"Covid-19: Cumpra regras de segurança. Use sempre máscara. Mantenha distancia social. Proibido consumir álcool via publica / Info: covid19estamoson.gov.pt /ANEPC", lê-se no 'sms' que está a circular desde cerca das 12:00 na AMP.

A iniciativa é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e de acordo com o MAI a mensagem foi também transmitida em inglês.

O SMS de apelo está foi distribuído por todos os telemóveis nacionais e estrangeiros que se encontram na AMP.

Desacatos na Ribeira do Porto em dia de final da Liga dos Campeões

Milhares de adeptos ingleses estão nas ruas do Porto, em dia de final da Liga dos Campeões. Na zona da Ribeira, foram registados, este sábado à tarde, mais incidentes, que obrigaram uma vez mais à intervenção da polícia.

Os desacatos aconteceram entre um grupo de adeptos do Manchester City e um português, durante cerca de 15 minutos. O jovem português, que terá tentado roubar um telemóvel de um dos adeptos ingleses, foi detido.

Entretanto, o ambiente acalmou.

A final da Liga dos Campeões realiza-se este sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, entre o Manchester City e o Chelsea. Nas bancadas, vão estar 16.500 adeptos, o que correspondente a 33% da lotação do estádio.

Há ainda milhares que vão acompanhar o jogo nas esplanadas do Porto.