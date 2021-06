Exclusivo. Boavista pede, novamente, adiamento do pagamento do relvado à Liga. Clubes vão votar em AG

O Boavista pediu à Liga para voltar a adiar o pagamento referente à alteração do relvado do Estádio do Bessa.

A direção do clube axadrezado escreveu uma proposta à mesa da assembleia geral, no passado dia 28 de Maio de 2021, onde pretende fazer uma alteração regulamentar.

O Boavista quer adiar, novamente, o pagamento da mudança do relvado sintético para relva natural, ocorrida na época 2014/2015, ano em que a equipa do Bessa voltou à I Liga.

"Com relação aos clubes cujo terreno de jogo utilizado nas competições profissionais seja de relva sintética, a Liga suportará o custo com a instalação do relvado natural, tendo o clube a obrigação de pagar o valor suportado pela Liga até ao final da época desportiva 2021/2022."

A direção da SAD do Boavista diz que não contava com a situação excepcional de uma pandemia, alegando que a Covid-19 exauriu as Sociedades Desportivas de todas as suas receitas, tais como: Bilheteira, Camarotes e Corporate, Quotas de Associados, entre outros.

O Boavista teria de ter pago este valor no final da época 2014/2015 mas tem conseguido alterar a data, uma vez que o adiamento tem sido aprovado em Assembleia Geral. Resta agora saber se os clubes vão voltar a aprovar ou se vão chumbar esta alteração na próxima AG que se vai realizar no próxima dia 2 de junho de 2021. Se a proposta for chumbada, o Boavista tem de regularizar a situação até ao dia 30 de junho de 2021.