Tóquio2020. Cerca de 10 mil voluntários desistem de apoiar as competições

Cerca de 10.000 que se tinham inscrito como voluntários para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 desistiram de apoiar as competições, noticiou esta quarta-feira a cadeira televisiva NHK, citando o comité organizador.

As desistências, que representam 12,5% do total de voluntários requeridos pela organização, devem-se, de acordo com a NHK, a preocupações com a pandemia de covid-19, e ao adiamento dos dois eventos do verão de 2020 para o de 2021.

A cadeia televisiva garante que as desistências não colocam em causa a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Antes do adiamento das competições, os organizadores recrutaram 80.000 voluntários para apoio aos atletas, às competições e ao público.

A sete semanas dos Jogos Olímpicos, várias zonas do Japão, incluindo Tóquio, encontram-se ainda sob estado de emergência, numa medida para tentar conter uma quarta vaga da covid-19.

O Governo japonês e os responsáveis da organização de Tóquio2020 reiteraram que os Jogos Olímpicos vão acontecer, de forma "segura e protegida".

No entanto, a população japonesa tem manifestado forte oposição à organização do evento, de acordo com várias sondagens, nas quais expressou a vontade de que os Jogos Olímpicos sejam cancelados ou novamente adiados, uma hipótese que os organizadores excluíram já.

A organização de Tóquio2020 já vetou a presença de espetadores estrangeiros e deverá tomar uma decisão quanto à assistência do público japonês até ao fim deste mês

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 05 de setembro.