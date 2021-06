Payam Niazmand vai ser reforço do Portimonense. O guarda-redes de 26 anos estava em final de contrato com o Sepahan e chegou a acordo com o Portimonense para um contrato de três temporadas (até junho de 2024). Payam Niazmand vai ficar com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

O jogador está agora ao serviço da seleção do Irão e só depois viajará para Portugal. O guarda-redes é considerado uma das grandes promessas do futebol iraniano.