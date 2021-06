Os sonhos de Jorge Fonseca: conquistar o ouro olímpico e ser polícia

Jorge Fonseca, que se sagrou bicampeão Mundial de judo, foi recebido em festa no aeroporto de Lisboa. Com a medalha de ouro conquistada Budapeste ao peito, o próximo objetivo do atleta é o título olímpico.

Ao primeiro título português em mundiais de judo, Jorge Fonseca juntou-lhe agora o segundo. Depois de Tóquio em 2019, o judoca português trouxe de Budapeste a medalha de ouro na categoria -100 quilos.

Agora quer o ouro Olímpico, porque acha que ser bicampeão mundial não chega. É o objetivo do atleta que chegou de São Tomé e Príncipe aos 11 anos, começou a praticar judo numa escola da Damaia. Foi pai aos 17 anos, já venceu um tumor e hoje é bicampeão do mundo.

