Christian Eriksen disse esta terça-feira que está bem, dentro do possível, e agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido, numa publicação no Instagram.

O dinamarquês revelou que ainda está a fazer exames no hospital, mas que se sente bem. Eriksen garantiu que vai continuar a apoiar a seleção dinamarquesa nos jogos do Euro.

O jogador caiu inanimado no jogo de sábado frente à Finlândia devido a uma paragem cardiorrespiratória.