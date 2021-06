Christian Eriksen continua hospitalizado: "Obrigado a todos, não vou desistir"

Christian Eriksen permanece hospitalizado e a recuperar da paragem cardiorrespiratória que sofreu no sábado passado. Os médicos tentam encontrar explicações para o que aconteceu.

O médio dinamarquês está estável e com bom humor. Quem o diz é o empresário do jogador ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, que esta segunda-feira faz manchete com as palavras do próprio jogador (reveladas pelo empresário): "Obrigado a todos, não vou desistir".

O objetivo é recuperar o homem e perceber o que aconteceu. Por isso, a equipa médica que

o acompanha o jogador faz exames rigorosos para tentar justificar a paragem cardiorrespiratória que sofreu.

Eriksen já falou com os companheiros de seleção, uma situação que trouxe alguma tranquilidade à equipa dinamarquesa. A seleção da Dinamarca regressou esta segunda-feira aos treinos. Prepara o jogo com a Bélgica que se realiza na próxima quinta-feira.

De sábado ainda sobra a polémica em torno do regresso ao jogo. A UEFA defende que tratou o assunto com o maior respeito pela situação delicada e pelos jogadores e que o jogo só foi retomado a pedido dos atletas.

Martin Braithwaite, jogador da Dinamarca, conta que foram dadas duas opções: “ou íamos jogar logo a seguir ou no dia seguinte às 12:00. Nenhuma das opções eram boas, mas escolhemos a menos má. Acabar com o jogo. Havia vários jogadores que não conseguiam jogar este jogo. Estávamos em estados completamente diferentes. Por isso sim, tomamos a decisão menos má”.

Entretanto, em Copenhaga, os adeptos já criaram um mural em homenagem a Christan Eriksen, no qual são deixadas mensagens de apoio ao médio.

