Euro2020. Christian Eriksen está estável e aparentemente fora de perigo

O jogador dinamarquês Christian Eriksen está no hospital, mas estável, fala e está, aparentemente, fora de perigo. Caiu inanimado no relvado já no final da primeira parte do jogo contra a Finlândia.

Já faltava pouco para o intervalo. Os jogadores tentavam desfazer o empate no primeiro jogo do grupo B. Christian Ericksen posicionava-se para receber a bola de uma lançamento lateral, quando, de repente, cai inanimado no relvado.

Em poucos segundos foi rodeado pela equipa médica e, logo a seguir, por alguns dos colegas, que tentavam proteger a imagem do jogador desmaiado. Christian ericksen foi reanimado e assistido durante quase 15 minutos. Momentos que foram dominados pela angústia, pela incerteza da gravidade do que se estaria a passar já fora das 4 linhas.

Nas bancadas, 16 mil pessoas iam espaçadamente aplaudindo o jogador em jeito de apoio. A namorada de Ericksen, que estava no estádio, desceu imediatamente ao relvado e foi amparada pelos jogadores dinamarqueses.

O jogador foi depois retirado de maca do relvado, sempre rodeado e protegido pelos colegas de equipa. Foi nesse momento que os fotógrafos captaram o que todos queriam ver: o jogador saía consciente do estádio.

Foi levado para o hospital para fazer exames. Mais tarde o agente revelava na internet, que Ericksen conseguia falar. Os adeptos foram mantidos dentro do estádio e o jogo foi retomado quase 2 horas mais tarde, depois de se saber que o jogador estaria estável e fora de perigo.