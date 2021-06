Apoio a Christian Eriksen enche redes sociais

Nas redes sociais, as mensagens de apoio a Christian Eriksen multiplicam-se. O jogador da Dinamarca sofreu uma paragem cardiorrespiratória no jogo contra a Finlândia.

Ao final da tarde, no Twitter, a Federação Dinamarquesa confirmou a notícia que a Europa e o mundo mais queriam ouvir: Christian Eriksen estava acordado e estável, a realizar novos exames no hospital. Informou ainda que o jogo seria retomado.

No impasse da notícia, as redes sociais depressa foram inundadas numa onda de apoio que chegou dos quatro cantos do planeta. A começar pelo Inter de Milão, clube pelo qual o jogador se sagrou campeão de Itália esta temporada.

De Budapeste, na Hungria, Federação Portuguesa de Futebol e da seleção nacional mandaram uma mensagem com uma palavra de conforto à família de Erkisen e à seleção dinamarquesa e desejos de uma rápida recuperação.

No Instagram, Cristiano Ronaldo sublinhou que o mundo do futebol estava unido na esperança de boas notícias e que esperava encontrar o companheiro em campo o mais depressa possível. Na mesma rede social, também Neymar estendeu a oração ao médio dinamarquês

Com o desporto rei em choque, as mensagens de força e oração chegaram de várias figuras do futebol europeu e mundial e também de vários emblemas. Uma chuva de apoio com atletas, clubes e federações unidos nas mensagens de força ao médio de 29 anos

