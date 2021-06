Depois do que aconteceu este sábado, no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, as mensagens de apoio a Christian Eriksen multiplicaram-se. O dinamarquês Christian Eriksen foi vítima de um súbito problema cardíaco.

O selecionador da Dinamarca falou de uma noite muito difícil para a equipa.

No hospital onde Eriksen passou a noite, em Copenhaga, estiveram alguns adeptos dinamarqueses e finlandeses.