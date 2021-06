Christian Eriksen: “Não me lembro de muita coisa, mas estou mais preocupado convosco”

O jogador dinamarquês Christian Eriksen foi submetido a vários exames médicos, mas ainda não há uma explicação para o que aconteceu. O selecionador da Dinamarca e o diretor desportivo admitiram o enorme sentimento de alivio depois de terem falado com o atleta.

“Como de costume, o Christian estava preocupado connosco e, obviamente, com a família dele. Ele disse: “Não me lembro de muita coisa, mas estou mais preocupado convosco. Como é que vocês estão?” É típico do Christian”, partilhou Kasper Hjulmand tecendo elogios ao jogador.