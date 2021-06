Christian Eriksen já teve alta após operação “bem-sucedida”

O futebolista dinamarquês Christian Eriksen recebeu esta sexta-feira alta depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica para implantar um desfibrilhador cardíaco.

O dispositivo é necessário para o tratamento de arritmias e foi a solução recomendada por especialistas dinamarqueses e internacionais.

Eriksen, de 29 anos, sofreu uma paragem cardíaca e caiu no relvado pouco antes do intervalo do encontro do UEFA Euro 2020 entre a Dinamarca e a Finlândia, que os finlandeses venceram por 1-0.

A rápida assistência médica em campo permitiu, após um quarto de hora, estabilizar o jogador e, posteriormente, transferi-lo para o Hospital Kingdom, em Copenhaga, onde estava internado.