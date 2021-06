Renato Júnior vai ser emprestado ao Portimonense

Renato Júnior vai ser reforço do Portimonense na próxima temporada. O avançado de 19 anos chega do Água Santa, clube de São Paulo, por empréstimo até ao final da época.

O Portimonense tem a possibilidade de acionar a opção de compra do brasileiro no final da época.

O Mercado Aberto sabe que a direção da SAD do Portimonense vê com bons olhos a possibilidade de ficar com o jogador a título definitivo, preparando já um contrato de cinco anos, caso a opção de compra seja acionada, e uma cláusula de rescisão igual à de Beto - 40 milhões de euros.

Com apenas 19 anos e 1,93 m, Renato Júnior está referenciado pelo Manchester City, numa lista que conta com vários jogadores com grande potencial e idade inferior a 20 anos.

O Portimonense acompanhava o jogador há seis meses e conseguiu já garantir o empréstimo junto do Água Santa.