Ricardo Fernandes vai ser reforço do Santa Clara.

O guarda-redes estava em fim de contrato com o Académico de Viseu e chegou a acordo para a assinatura de um contrato para as próximas três temporadas (até junho de 2024) com a equipa açoriana.

Na última temporada, ao serviço do Académico de Viseu, o guarda-redes de 26 anos participou em 28 jogos.