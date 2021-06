Tóquio2020. Jorge Fonseca e Telma Monteiro lideram seleção de oito judocas

A seleção portuguesa viu esta terça-feira oficializados os oito judocas apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, com a Federação Internacional de Judo a publicar o 'ranking' final das 14 categorias.

Já se sabia quais os oito judocas lusos que estariam em Tóquio, com os Mundiais de Budapeste, que fecharam a qualificação em 12 de junho, a 'manterem' os mesmos dois judocas masculinos e seis femininos e sem que Portugal apurasse uma equipa mista.

Seria necessário um terceiro elemento masculino, mas Rodrigo Lopes (-60 kg) e João Crisóstomo (-66 kg) não conseguiram nas respetivas categorias subir lugares nos Mundiais, inviabilizando assim a inscrição de uma equipa mista em Tóquio2020.

Jorge Fonseca será segundo cabeça de série na categoria de -100 kg

O bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg) e Anri Egutidze (-81 kg) são a representação masculina portuguesa na competição de judo nos Jogos, competição a que os dois judocas chegam motivados com os resultados nos Mundiais.

Jorge Fonseca fez uma competição perfeita nos -100 kg para chegar ao seu segundo título mundial, e o segundo na história do judo português, o que lhe permitiu progredir cinco lugares e assumir a vice-liderança mundial no seu peso.

Em Tóquio2020, Jorge Fonseca será segundo cabeça de série na categoria de -100 kg, apenas atrás do georgiano Varlam Liparteliani, prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, mas então a competir um peso abaixo, nos -90 kg.

Já Anri Egutizde, bronze nos Mundiais em -81 kg, conseguiu não só segurar a qualificação, como subir de 21.º para 19.º, sendo nos Jogos o 14.º mais bem classificado da sua categoria, tendo em conta que cada país apenas tem um judoca em competição.

Telma Monteiro prepara-se para disputar os seus quintos Jogos Olímpicos

Além de Jorge Fonseca (2.º), apenas Catarina Costa (8.º em -48 kg) e Telma Monteiro (8.ª em -57 kg) serão cabeças de série nos respetivos pesos nos Jogos Olímpicos, evento em que Portugal iguala com oito atletas a sua maior participação na modalidade, em Barcelona1992.

Na equipa que estará em Tóquio, além de Jorge Fonseca, Telma Monteiro é o nome mais forte, com a judoca do Benfica a preparar-se para disputar os seus quintos Jogos Olímpicos e depois de ter sido medalha de bronze no Rio de Janeiro.

Telma, a par do já retirado Nuno Delgado, também com uma medalha de bronze em Sidnei2000, são os únicos judocas portugueses que subiram ao pódio em Jogos Olímpicos.

Em Tóquio, Telma Monteiro fará os seus quintos Jogos (Atenas2004, Pequim2008, Londres2012 e Rio2016) num evento em que também Jorge Fonseca e Joana Ramos repetem participações olímpicas, o primeiro depois de ter estado no Rio de Janeiro, e a segunda no Rio de Janeiro e em Londres2012.

Todos os restantes são estreantes, numa equipa em que se incluem os já mencionados Catarina Costa (-48 kg) e Anri Egutidze (-81 kg), bem como Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (11.ª).

386 judocas vão competir em Tóquio

A publicação esta terça-feira dos 'rankings' finais de cada categoria no apuramento olímpico serve de referência, mas compete a cada Federação, em articulação com cada Comité Olímpico, escolher os judocas, nos casos em que existe mais do que um por país em lugar elegível.

Cada comité apenas pode competir com um judoca por categoria de peso, numa situação extensível para o país anfitrião e para as 'quotas continentais', um 'ranking' paralelo que reserva lugares extra a cada continente.

Na seleção portuguesa, Maria Siderot chegou a estar em lugar elegível nos -48 kg, mas os últimos resultados fizeram com que descesse, ainda que a judoca estivesse também 'tapada' por Catarina Costa, mais bem classificada no respetivo 'ranking'.

Em Tóquio irão competir 386 judocas, 252 através da classificação nas 14 categorias, 100 através das quotas continentais - destinadas aos mais bem classificados, sem repetição de país ou categoria -, 14 vagas para os judocas do país anfitrião e 20 lugares para a designada comissão tripartida.