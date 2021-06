Benfica arranca pré-época com testes físicos e 19 jogadores

A equipa principal do Benfica iniciou esta sexta-feira os trabalhos de pré-temporada, num primeiro dia dedicado a testes físicos e com a presença de 19 futebolistas, revelou o clube no seu site oficial.

De acordo com o publicado, Chiquinho, David Tavares, Ferro, Paulo Bernardo, Cervi, Gabriel, Grimaldo, Henrique Araújo, João Ferreira, Weigl, Svilar, Nuno Tavares, Samaris, Pizzi, Samuel Soares, Tiago Gouveia, Tomás Araújo, Krovinovic e Waldschmidt estão no Centro de Estágios do Seixal, dividos em grupos, em avaliações físicas.

Helton Leite, Gilberto, Morato e Carlos Vinícius estiveram de férias no Brasil e encontram-se em isolamento durante os próximos 14 dias, devido à pandemia da covid-19.

Lesionado e sem ainda estar ao serviço do técnico Jorge Jesus está o avançado brasileiro Rodrigo Pinho, contratação para a próxima temporada. André Almeida, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves e Darwin estão também entregues ao departamento médico.

Rafa (Portugal), Vertonghen (Bélgica), Seferovic (Suíça), Otamendi (Argentina) e Everton (Brasil) estão ao serviço das respetivas seleções e só irão integrar os trabalhos do Benfica mais tarde.