Tóquio2020. Telma Monteiro e Nelson Évora vão ser os porta-estandarte de Portugal

A judoca Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, e o saltador Nelson Évora, campeão em Pequim2008, vão ser os porta-estandarte de Portugal na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, marcada para 23 de julho.

Nuns Jogos marcados pela promoção da igualdade de género, cada país vai ter, pela primeira vez, dois porta-estandarte, cabendo a representação da Missão de Portugal a dois 'repetentes'.

"É uma grande honra para mim. Estou superfeliz com este convite. Estarei de corpo e alma com a bandeira portuguesa e quero desejar boa sorte a todos os portugueses que vão estar nos Jogos Olímpicos. Não há nada melhor do que os Jogos Olímpicos. Força a todos", afirmou Nelson Évora, de 37 anos, em declarações ao Comité Olímpico de Portugal, que revelou hoje os atletas convidados para porta-estandarte pelo Chefe da Missão de Portugal, Marco Alves.

Telma Monteiro, que vai estar pela quinta vez na competição olímpica, vai voltar a encabeçar o desfile da comitiva lusa, tal como em Londres2012 e no encerramento do Rio2016, enquanto Nelson Évora, nos seus quartos Jogos, vai reeditar a experiência de Pequim2008.

A judoca, de 35 anos, assumiu que este convite representa "um grande orgulho, uma honra".

"Estou mesmo muito, muito feliz. Quero desejar boa sorte a toda a equipa portuguesa. Vemo-nos em Tóquio", afirmou Telma Monteiro, igualmente citada pelo COP.

Ambos vão suceder ao velejador João Rodrigues, recordista português de presenças em Jogos, com sete, que transportou a bandeira portuguesa na cerimónia de abertura no Rio2016, naquela vai ser a sétima vez que um representante do atletismo assume esta responsabilidade e a sexta de um judoca.

O Comité Olímpico Internacional (COI) incentivou as estruturas nacionais a designarem dois porta-estandarte, para que ambos carreguem conjuntamente a bandeira na cerimónia de abertura de Tóquio2020.

O esforço pela igualdade de género nos Jogos levou a que contem com 48,8% de participantes do sexo feminino e a inclusão no programa de várias competições mistas, para um total de 18.

Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto, depois do adiamento por um ano, devido à pandemia de covid-19.