Uribe lesionou-se na Copa América e regressa ao FC Porto para ser tratado

A Federação Colombiana de Futebol informou esta sexta-feira que o futebolista Matheus Uribe não está em condições físicas de continuar a competir na Copa América e que irá regressar ao FC Porto para tratamento e reabilitação da lesão.

"De acordo com o relatório do departamento médico, a comissão técnica da seleção colombiana informa que o jogador Matheus Uribe sofreu uma lesão de grau II no músculo sóleo (da região posterior da perna, neste caso a esquerda, que se estende até ao calcanhar), a qual foi confirmada por imagiologia", pode ler-se na nota informativa divulgada pela Federação colombiana.

No mesmo texto, dá-se conta de que Uribe não poderá continuar a competir com pelos 'cafeteros' na Copa América, que decorre no Brasil, e que prosseguirá o seu processo de reabilitação de acordo com as diretrizes do seu clube, o FC Porto.