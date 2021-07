Regresso de Vieira ao Benfica? “Isto pode mergulhar o Benfica numa profunda crise”

O comentador SIC Luís Aguilar afirma que as declarações do advogado de Luís Filipe Vieira esta segunda-feira causam alguma estranheza, sobretudo depois da autossuspensão do presidente do Benfica.

“Foi Vieira a anunciar que suspendia a presidência. Se suspendia, alguém teria de aparecer. Se este está a pensar voltar brevemente (…) isto pode mergulhar o Benfica no imediato numa profunda crise. Enquanto Vieira não consegue limpar o seu nome destas acusações (…) também não faz muito sentido voltar para o clube já nesta fase”, afirma.

José Manuel Freitas acredita que Luís Filipe Vieira possa estar ferido, mas reconhece que o Benfica não podia ficar sem liderança.