A instabilidade no Benfica esteve em análise esta terça-feira, na Edição da Noite na SIC Notícias. Os comentadores da SIC questionam um eventual regresso de Luís Filipe Vieira e como vão ser feitas as eleições no clube.

"Quem vai marcar estas eleições?", questiona Jorge Batista.

Já António Ribeiro Cristóvão salienta que o comunicado não menciona Vieira: "É um recado".